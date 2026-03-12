- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 12 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 780 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1478 добу повномасштабної війни становлять 1 276 760 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 березня втратила:
- особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб;
- танків – 11 766 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од;
- артилерійських систем – 38 319 (+56) од;
- РСЗВ – 1 681 (+1) од;
- засоби ППО – 1 329 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 349 (+0) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од;
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од;
- кораблі / катери – 31 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од;
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.