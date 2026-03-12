Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 12 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 780 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1478 добу повномасштабної війни становлять 1 276 760 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб;
  • танків – 11 766 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од;
  • артилерійських систем – 38 319 (+56) од;
  • РСЗВ – 1 681 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 329 (+1) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 349 (+0) од;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од;
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од;
  • кораблі / катери – 31 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од;
  • спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько