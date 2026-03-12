Втрати ворога станом на 12 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 780 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1478 добу повномасштабної війни становлять 1 276 760 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 березня втратила:

особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб;

танків – 11 766 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од;

артилерійських систем – 38 319 (+56) од;

РСЗВ – 1 681 (+1) од;

засоби ППО – 1 329 (+1) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 349 (+0) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од;

крилаті ракети – 4 403 (+0) од;

кораблі / катери – 31 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од;

спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.