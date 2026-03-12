Потери врага по состоянию на 12 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 780 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1478 сутки полномасштабной войны составляют 1 276 760 человек.

Потери России в войне на 12 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 марта потеряла:

личного состава – около 1 276 760 (+780) человек;

танков – 11 766 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 197 (+20) ед;

артиллерийских систем – 38 319 (+56) ед;

РСЗО – 1 681 (+1) ед;

средства ПВО – 1329 (+1) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 349 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102) ед;

крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед;

корабли/катера – 31 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 83 034 (+243) ед;

специальная техника – 4088 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 77 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

