Потери врага по состоянию на 12 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 780 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1478 сутки полномасштабной войны составляют 1 276 760 человек.
Потери России в войне на 12 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 марта потеряла:
- личного состава – около 1 276 760 (+780) человек;
- танков – 11 766 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 197 (+20) ед;
- артиллерийских систем – 38 319 (+56) ед;
- РСЗО – 1 681 (+1) ед;
- средства ПВО – 1329 (+1) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 349 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 173 068 (+2 102) ед;
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед;
- корабли/катера – 31 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 034 (+243) ед;
- специальная техника – 4088 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 77 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
