Карта боевых действий в Украине на 12 января 2026 года
Продолжается 1419-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 января 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 219 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 2941 обстрел, в том числе 111 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5273 дрона-камикадзе.
Авиационные удары потерпели, в частности, районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Малая Токмачка, Воздвижовка, Рождественка, Верхняя Терса, Орехов Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БПЛА противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 100 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Дворичанское, Довгенькое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутьковка и в сторону населенных пунктов Графское, Терново, Лиман, Колодезное.
На Купянском направлении противник предпринял девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоегоровка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районах Платоновки и Закотного.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Софиевка и Бересток.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровское, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Гришиного, Торецкого и Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Январь, Верб, Рыбное, Вишневое, Согласие, Егоровка и в сторону Ивановки и Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении наши защитники пресекли 44 вражеских попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук и Варваровки.
На Ореховском направлении враг пытался провести восемь наступательных действий в районах Степногорска, Приморского и Лукьяновского.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
