Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 12 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1419-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 219 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 2941 обстрел, в том числе 111 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5273 дрона-камикадзе.

Авиационные удары потерпели, в частности, районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Малая Токмачка, Воздвижовка, Рождественка, Верхняя Терса, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 100 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Дворичанское, Довгенькое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутьковка и в сторону населенных пунктов Графское, Терново, Лиман, Колодезное.

На Купянском направлении противник предпринял девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоегоровка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районах Платоновки и Закотного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Софиевка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровское, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Гришиного, Торецкого и Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Январь, Верб, Рыбное, Вишневое, Согласие, Егоровка и в сторону Ивановки и Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники пресекли 44 вражеских попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук и Варваровки.

На Ореховском направлении враг пытался провести восемь наступательных действий в районах Степногорска, Приморского и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько