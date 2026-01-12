- Тип
Втрати ворога станом на 12 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1419 добу повномасштабної війни становлять 1 220 000 осіб.
Втрати Росії у війні на 12 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 січня втратила:
- особового складу – близько 1 220 000 (+1 060) осіб
- танків – 11 541 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 892 (+7) од.
- артилерійських систем – 35 973 (+21) од.
- РСЗВ – 1 598 (+0) од.
- засоби ППО – 1 270 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353) од.
- крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 742 (+98) од.
- спеціальна техніка – 4 042 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
