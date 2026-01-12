Втрати ворога станом на 12 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1060 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1419 добу повномасштабної війни становлять 1 220 000 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 січня втратила:

особового складу – близько 1 220 000 (+1 060) осіб

танків – 11 541 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 892 (+7) од.

артилерійських систем – 35 973 (+21) од.

РСЗВ – 1 598 (+0) од.

засоби ППО – 1 270 (+1) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353) од.

крилаті ракети – 4 155 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 742 (+98) од.

спеціальна техніка – 4 042 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

