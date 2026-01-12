Потери врага по состоянию на 12 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1419 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 220 000 человек.

Потери России в войне на 12 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 января потеряла:

личного состава – около 1 220 000 (+1 060) человек

танков – 11 541 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 23 892 (+7) ед.

артиллерийских систем – 35 973 (+21) ед.

РСЗО – 1 598 (+0) ед.

средства ПВО – 1270 (+1) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 421 (+353) ед.

крылатые ракеты – 4 155 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 73 742 (+98) ед.

специальная техника – 4042 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 135 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.