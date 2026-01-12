- Тип
Потери врага по состоянию на 12 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1060 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1419 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 220 000 человек.
Потери России в войне на 12 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 января потеряла:
- личного состава – около 1 220 000 (+1 060) человек
- танков – 11 541 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 892 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 35 973 (+21) ед.
- РСЗО – 1 598 (+0) ед.
- средства ПВО – 1270 (+1) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 421 (+353) ед.
- крылатые ракеты – 4 155 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 73 742 (+98) ед.
- специальная техника – 4042 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 12 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 135 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
