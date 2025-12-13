Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Продолжается 1389-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 178 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 40 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 103 управляемые бомбы. Кроме этого, были привлечены для поражения 4687 дронов-камикадзе и произведен 4061 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 116 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка, Братское Днепропетровской области; Гуляйполе, Рождество Запорожской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА и два командно-наблюдательных пункта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 177 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Колодязное, Дворичанское и в направлении населенного пункта Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергеевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, Красного Става.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника в районах Торского, Северска, Серебрянки, Переездного и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Временного Яра и в направлениях населенных пунктов Привиля, Миньковка.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровно.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Зеленая Роща и в направлениях населенных пунктов Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское, Сосновка, Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя и Нового Запорожья.

В Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Приморское и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник четырежды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

