Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1389-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 178 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 40 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 103 управляемые бомбы. Кроме этого, были привлечены для поражения 4687 дронов-камикадзе и произведен 4061 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 116 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка, Братское Днепропетровской области; Гуляйполе, Рождество Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА и два командно-наблюдательных пункта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 177 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 13 декабря 2025 года

на   Волынском и Полесском направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко