Втрати ворога станом на 13 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1389 добу повномасштабної війни становлять 1 187 780 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб,
- танків – 11 409 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 714 (+9) од.
- артилерійських систем – 35 032 (+24) од.
- РСЗВ – 1 567 (+1) од.
- засоби ППО – 1 258 (+2) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од.
- крилаті ракети – 4 060 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од. автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 430 повітряних цілей. 417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів), 4 крилаті ракети Іскандер-К, 9 крилатих ракет "Калібр".
Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
