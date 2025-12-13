Втрати ворога станом на 13 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1300 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1389 добу повномасштабної війни становлять 1 187 780 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 грудня втратила:

особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб,

танків – 11 409 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 714 (+9) од.

артилерійських систем – 35 032 (+24) од.

РСЗВ – 1 567 (+1) од.

засоби ППО – 1 258 (+2) од.

літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од.

крилаті ракети – 4 060 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од. автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од.

спеціальна техніка – 4 026 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 430 повітряних цілей. 417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів), 4 крилаті ракети Іскандер-К, 9 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

