Потери врага по состоянию на 13 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1389 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 187 780 человек.

Потери России в войне на 13 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 декабря потеряла:

личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек,

танков – 11 409 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 23 714 (+9) ед.

артиллерийских систем – 35 032 (+24) ед.

РСЗО – 1 567 (+1) ед.

средства ПВО – 1258 (+2) ед.

самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283) ед.

крылатые ракеты – 4 060 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 1 (+0) ед. автомобильная техника и автоцистерны – 69 717 (+103) ед.

специальная техника – 4026 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 13 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 430 воздушных целей. 417 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов), 4 крылатых ракеты Искандер-К, 9 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18 локациях, падение сбитых (обломки) – на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

