- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 13 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1300 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1389 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 187 780 человек.
Потери России в войне на 13 декабря 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек,
- танков – 11 409 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 714 (+9) ед.
- артиллерийских систем – 35 032 (+24) ед.
- РСЗО – 1 567 (+1) ед.
- средства ПВО – 1258 (+2) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283) ед.
- крылатые ракеты – 4 060 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед. автомобильная техника и автоцистерны – 69 717 (+103) ед.
- специальная техника – 4026 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 13 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 430 воздушных целей. 417 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов), 4 крылатых ракеты Искандер-К, 9 крылатых ракет "Калибр".
Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18 локациях, падение сбитых (обломки) – на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.