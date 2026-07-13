Карта боевых действий в Украине на 13 июля 2026 года

Продолжается 1601-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 257 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8676 дронов-камикадзе и произвел 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 32 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и четыре пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с противником, агрессор нанес пять авиаударов, сбросил 13 авиабомб, совершил 96 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Волчанская и в сторону населенных пунктов Гоптовка, Караическое, Лиман, Графское, Малая Волчья, Одрадное.

На Купянском направлении враг совершил три атаки в направлении Купянска и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Новый Мир, Степное, Дробышево, Озерное, Лиман, Диброва, Ставки, Новоселовка, Новомихайловка.

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Долгой Балки, Степановки, Свободного и Кучеров Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Сергеевка, Новое Шахово, Мирное, Новопавловка.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Леноконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветково, Варваровка и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Белогорья и Луговского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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