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Втрати ворога станом на 13 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 600 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1601 добу повномасштабної війни становлять 1 420 690 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб;
  • танків – 12 125 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 45 865 (+58) од.;
  • РСЗВ – 1 929 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 489 (+4) од.;
  • літаків – 437 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.;
  • крилатих ракет – 4 896 (+7) од.;
  • кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494) од.;
  • спеціальної техніки – 4 412 (+5) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 13 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 13 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько