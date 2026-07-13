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Потери врага по состоянию на 13 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1600 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1601 сутки полномасштабной войны составляют 1 420 690 человек.

Потери России в войне на 13 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек;
  • танков – 12 125 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 931 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 45 865 (+58) ед;
  • РСЗО – 1 929 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1489 (+4) ед.;
  • самолетов – 437 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1894 (+11) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734) ед;
  • крылатых ракет – 4 896 (+7) ед;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494) ед;
  • специальной техники – 4 412 (+5) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 13 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 123 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 13 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько