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Потери врага по состоянию на 13 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1600 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1601 сутки полномасштабной войны составляют 1 420 690 человек.
Потери России в войне на 13 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 июля потеряла:
- личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек;
- танков – 12 125 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 24 931 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 45 865 (+58) ед;
- РСЗО – 1 929 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1489 (+4) ед.;
- самолетов – 437 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1894 (+11) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734) ед;
- крылатых ракет – 4 896 (+7) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494) ед;
- специальной техники – 4 412 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 123 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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