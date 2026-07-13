Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Готівковий курс:

USD

44,60

44,52

EUR

51,25

51,10

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1601-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 257 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 32 — із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор завдав п’яти авіаударів, скинув 13 авіабомб, здійснив 96 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Гоптівка, Караїчне, Лиман, Графське, Мала Вовча, Одрадне.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три атаки в напрямку Куп’янська та Новоплатонівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Новий Мир, Степове, Дробишеве, Озерне, Лиман, Діброва, Ставки, Новоселівка, Новомихайлівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Малинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерів Яру.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Дорожнє, Сергіївка, Нове Шахове, Мирне, Новопавлівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного та Олександрограда.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове, Варварівка та Чарівне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Лугівського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 13 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько