Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6 059 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка, Маяк, Киричково Днепропетровской области; Косовцево, Терноватое, Затишье, Железнодорожное, Новоданиловка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники и один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 194 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Купянска, Новоосинового, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбовка, Грековка, Твердохлебово, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил девять атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Шахово, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лысовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное, Фили.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 12 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленая Роща, Яблоковое, Сладкое, Белогорье.

На Ореховском направлении агрессор провел 12 атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении враг провел одно бесполезное наступательное действие в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

