Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1360-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6 059 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка, Маяк, Киричково Днепропетровской области; Косовцево, Терноватое, Затишье, Железнодорожное, Новоданиловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники и один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 194 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Купянска, Новоосинового, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбовка, Грековка, Твердохлебово, Ставки и Лиман.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил девять атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Шахово, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лысовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное, Фили.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 12 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленая Роща, Яблоковое, Сладкое, Белогорье.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Ореховском направлении агрессор провел 12 атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении враг провел одно бесполезное наступательное действие в направлении Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 14 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько