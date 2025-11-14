- Тип
Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1360 добу повномасштабної війни становлять 11 156 400 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб;
- танків – 11 344 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од;
- артилерійських систем – 34 423 (+35) од;
- РСЗВ – 1 540 (+0) од;
- засоби ППО – 1 242 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од;
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од;
- спеціальна техніка – 3 996 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;
- 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр
Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
