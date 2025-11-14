Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1360 добу повномасштабної війни становлять 11 156 400 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 листопада втратила:

особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб;

танків – 11 344 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од;

артилерійських систем – 34 423 (+35) од;

РСЗВ – 1 540 (+0) од;

засоби ППО – 1 242 (+0) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од;

крилаті ракети – 3 926 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од;

спеціальна техніка – 3 996 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;

6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

