Потери врага по состоянию на 14 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1360 сутки полномасштабной войны составляют 11 156 400 человек.

Потери России в войне на 14 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 ноября потеряла:

личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек;

танков – 11 344 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 23 569 (+2) ед;

артиллерийских систем – 34 423 (+35) ед;

РСЗО – 1 540 (+0) ед;

средства ПВО – 1242 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442) ед;

крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 67 306 (+95) ед;

специальная техника – 3996 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 14 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 419 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.