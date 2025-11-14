- Тип
Потери врага по состоянию на 14 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1360 сутки полномасштабной войны составляют 11 156 400 человек.
Потери России в войне на 14 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек;
- танков – 11 344 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 569 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 34 423 (+35) ед;
- РСЗО – 1 540 (+0) ед;
- средства ПВО – 1242 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442) ед;
- крылатые ракеты – 3 926 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 306 (+95) ед;
- специальная техника – 3996 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 14 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 419 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;
- 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр
Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
