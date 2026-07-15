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Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Продолжается 1603-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 июля 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 253 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением восьми ракет и 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 559 дронов-камикадзе и произвели 3282 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор нанес авиационный удар по району населенного пункта Товстодубово Сумской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и четыре вражеских радиолокационных станции.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили два вражеских штурма. В то же время агрессор совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Вильчи, Старицы и Лимана, а также в направлениях Шевьяковки, Гранова и Казачьей Лопани.
На Купянском направлении враг три раза атаковал в районе Подолов, а также в направлении Шейковки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шестнадцать раз атаковали в районах Лимана, Дибровы и Озерного, а также в направлениях Новомихайловки, Новоселовки и Дробышева.
На Славянском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлениях Стародубовки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Дибровы, а также в направлениях Никифоровки и Юрковки.
На Константиновском направлении зафиксировано двадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Иванополья, а также в направлениях Ильиновки, Степановки и Русиного Яра.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили сорок атак. Враг проявлял активность в районах Шахматного, Новоалександровки, Родинского и Новосергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Владимировки, Васильевки, Филиала, Гришиного, Молодецкого, Софиевки, Дорожного, Нового Шахматного, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Котлиного и У.
На Александровском направлении захватчики совершили шесть атак по направлениям населенных пунктов Рыбное, Вороне и Новониколаевка.
На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 20 раз. Враг пытался продвинуться в районе Новоселовки, а также в направлениях Староукраинки, Доброполья, Воздвижовки, Горок, Цветочного и Волшебного.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Белогорья, Новоандреевки и Степного.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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