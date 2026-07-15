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Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1603-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 253 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением восьми ракет и 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 559 дронов-камикадзе и произвели 3282 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор нанес авиационный удар по району населенного пункта Товстодубово Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и четыре вражеских радиолокационных станции.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили два вражеских штурма. В то же время агрессор совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Вильчи, Старицы и Лимана, а также в направлениях Шевьяковки, Гранова и Казачьей Лопани.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Купянском направлении враг три раза атаковал в районе Подолов, а также в направлении Шейковки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шестнадцать раз атаковали в районах Лимана, Дибровы и Озерного, а также в направлениях Новомихайловки, Новоселовки и Дробышева.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Славянском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлениях Стародубовки и Рай-Александровки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Дибровы, а также в направлениях Никифоровки и Юрковки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Константиновском направлении зафиксировано двадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Иванополья, а также в направлениях Ильиновки, Степановки и Русиного Яра.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили сорок атак. Враг проявлял активность в районах Шахматного, Новоалександровки, Родинского и Новосергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Владимировки, Васильевки, Филиала, Гришиного, Молодецкого, Софиевки, Дорожного, Нового Шахматного, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Котлиного и У.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Александровском направлении захватчики совершили шесть атак по направлениям населенных пунктов Рыбное, Вороне и Новониколаевка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 20 раз. Враг пытался продвинуться в районе Новоселовки, а также в направлениях Староукраинки, Доброполья, Воздвижовки, Горок, Цветочного и Волшебного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Белогорья, Новоандреевки и Степного.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько