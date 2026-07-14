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Потери врага по состоянию на 14 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1602 сутки полномасштабной войны составляют 1 421 810 человек.
Потери России в войне на 14 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 июля потеряла:
- личного состава – около 1 421 810 (+1 120) человек;
- танков – 12 131 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 24 932 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 45 932 (+46) ед;
- РСЗО – 1 931 (+2) ед;
- средств ПВО – 1491 (+2) ед;
- самолетов – 437 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 905 (+11) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 407 201 (+1 508) ед;
- крылатых ракет – 4 899 (+3) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 862 (+3) ед;
- специальной техники – 4 416 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 108 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 10 локациях. Информация по двум баллистическим ракетам уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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