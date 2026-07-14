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Потери врага по состоянию на 14 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1602 сутки полномасштабной войны составляют 1 421 810 человек.

Потери России в войне на 14 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 421 810 (+1 120) человек;
  • танков – 12 131 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 932 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 45 932 (+46) ед;
  • РСЗО – 1 931 (+2) ед;
  • средств ПВО – 1491 (+2) ед;
  • самолетов – 437 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 905 (+11) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 407 201 (+1 508) ед;
  • крылатых ракет – 4 899 (+3) ед;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 862 (+3) ед;
  • специальной техники – 4 416 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 14 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 108 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 14 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 10 локациях. Информация по двум баллистическим ракетам уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько