Втрати ворога станом на 14 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1602 добу повномасштабної війни становлять 1 421 810 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 липня втратила:

особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб;

танків – 12 131 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.;

артилерійських систем – 45 932 (+46) од.;

РСЗВ – 1 931 (+2) од.;

засобів ППО – 1 491 (+2) од.;

літаків – 437 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.;

крилатих ракет – 4 899 (+3) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 119 862 (+3) од.;

спеціальної техніки – 4 416 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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