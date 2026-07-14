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Втрати ворога станом на 14 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1602 добу повномасштабної війни становлять 1 421 810 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 липня втратила:
- особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб;
- танків – 12 131 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.;
- артилерійських систем – 45 932 (+46) од.;
- РСЗВ – 1 931 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 491 (+2) од.;
- літаків – 437 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.;
- крилатих ракет – 4 899 (+3) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 119 862 (+3) од.;
- спеціальної техніки – 4 416 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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