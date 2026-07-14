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Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1602-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 244 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8673 дрони-камікадзе та здійснив 2903 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 41 - із реактивних систем залпового вогню. 

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили та дві артилерійські системи противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення з противником, окупанти завдали чотирьох авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, здійснили 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Ізбицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Чернещина, Лиман, Озерне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Никифорівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Русин Яр, Василівка, Котлине, Удачне, Філія, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Калинівського та у районі Злагоди.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Залізничне, Чарівне та Гуляйпільське.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року


На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько