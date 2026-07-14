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Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1602-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 244 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 77 авиационных ударов, сбросив 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8673 дрона-камикадзе и произвел 2903 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы и две артиллерийские системы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником, оккупанты нанесли четырех авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, совершили 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголовка, Старица, Лиман и в сторону Избицкого, Зарубинки, Гоптовки, Вильчи и Охримовки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Голубовка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево и сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман, Озерное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка и в районах Резниковки и Закотного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Никифоровки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Русин Яр, Васильевка, Котлино, Удачное, Филиал, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Свободное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Александровском направлении враг четырежды атаковал в сторону Калиновского и в районе Согласия.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону населенных пунктов Горькое, Воздвижовка, Цветково, Железнодорожное, Волшебное и Гуляйпольское.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Ореховском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Степного и Плавней.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года


На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько