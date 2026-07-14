Карта боевых действий в Украине на 14 июля 2026 года

Продолжается 1602-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 244 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 77 авиационных ударов, сбросив 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8673 дрона-камикадзе и произвел 2903 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы и две артиллерийские системы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником, оккупанты нанесли четырех авиаударов, сбросив 11 управляемых авиабомб, совершили 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголовка, Старица, Лиман и в сторону Избицкого, Зарубинки, Гоптовки, Вильчи и Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Голубовка.

На Лиманском направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево и сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман, Озерное.

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка и в районах Резниковки и Закотного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Русин Яр, Васильевка, Котлино, Удачное, Филиал, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Свободное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка.

На Александровском направлении враг четырежды атаковал в сторону Калиновского и в районе Согласия.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону населенных пунктов Горькое, Воздвижовка, Цветково, Железнодорожное, Волшебное и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Степного и Плавней.



На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.