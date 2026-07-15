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Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1603-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 253 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів-камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 41 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдав авіаційного удару по району населеного пункту Товстодубове Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотирнадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та чотири ворожі радіолокаційні станції.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 88 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопані.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у районі Подолів, а також у напрямку Шийківки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шістнадцять разів атакували в районах Лимана, Діброви та Озерного, а також у напрямках Новомихайлівки, Новоселівки та Дробишева.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Стародубівки та Рай-Олександрівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Діброви, а також у напрямках Никифорівки та Юрківки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку зафіксовано двадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іванопілля, а також у напрямках Іллінівки, Степанівки та Русиного Яру.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили сорок атак. Ворог виявляв активність у районах Шахового, Новоолександрівки, Родинського та Новосергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Володимирівки, Василівки, Філії, Гришиного, Молодецького, Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Рибне, Вороне та Новомиколаївка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 20 разів. Ворог намагався просунутися в районі Новоселівки, а також у напрямках Староукраїнки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Новоандріївки та Степового.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько