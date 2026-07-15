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Втрати ворога станом на 15 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1603 добу повномасштабної війни становлять 1 423 280 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 липня втратила:
- особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб;
- танків – 12 141 (+10) од.;
- бойових броньованих машин – 24 938 (+6) од.;
- артилерійських систем – 45 953 (+42) од.;
- РСЗВ – 1 936 (+5) од.;
- засобів ППО – 1 492 (+1) од.;
- літаків – 437 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (2 003) од.;
- крилатих ракет – 4 906 (+7) од.;
- кораблів / катерів – 31 (+1) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445) од.;
- спеціальної техніки – 4 420 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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