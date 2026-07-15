Втрати ворога станом на 15 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1603 добу повномасштабної війни становлять 1 423 280 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 липня втратила:

особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб;

танків – 12 141 (+10) од.;

бойових броньованих машин – 24 938 (+6) од.;

артилерійських систем – 45 953 (+42) од.;

РСЗВ – 1 936 (+5) од.;

засобів ППО – 1 492 (+1) од.;

літаків – 437 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (2 003) од.;

крилатих ракет – 4 906 (+7) од.;

кораблів / катерів – 31 (+1) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445) од.;

спеціальної техніки – 4 420 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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