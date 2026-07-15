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Втрати ворога станом на 15 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1603 добу повномасштабної війни становлять 1 423 280 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 141 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 938 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 45 953 (+42) од.;
  • РСЗВ – 1 936 (+5) од.;
  • засобів ППО – 1 492 (+1) од.;
  • літаків – 437 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (2 003) од.;
  • крилатих ракет – 4 906 (+7) од.;
  • кораблів / катерів – 31 (+1) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445) од.;
  • спеціальної техніки – 4 420 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 15 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •   збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 15 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько