Потери врага по состоянию на 15 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1603 сутки полномасштабной войны составляют 1 423 280 человек.

Потери России в войне на 15 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 июля потеряла:

личного состава – около 1423280 (+1470) человек;

танков – 12 141 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 24 938 (+6) ед;

артиллерийских систем – 45 953 (+42) ед;

РСЗО – 1 936 (+5) ед.;

средств ПВО – 1 492 (+1) ед;

самолетов – 437 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 907 (+2) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 407201 (2003) ед;

крылатых ракет – 4 906 (+7) ед;

кораблей/катеров – 31 (+1) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 120 307 (+445) ед;

специальной техники – 4 420 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 10 локациях. Информация по двум баллистическим ракетам уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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