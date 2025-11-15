Карта боевых действий в Украине на 15 ноября 2025 года

Продолжается 1361-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 ноября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 1 265 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4239 обстрелов, из них 169 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4863 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Березовка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Красное, Гуляйполе, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых бомб, совершил 199 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Волчанска, Синельниково, Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодец, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровин Яр, Ольговка, Довга.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Федоровки, Васюкивки, Майского и Орехово-Василовки.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 107 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Котляровка, Орехово, Филиал и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 18 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленая Роща, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 15 штурмовых действий, украинские защитники отражали атаки в районах Сладкого, Яблукового и в сторону Зеленой Рощи и Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.