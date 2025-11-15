Потери врага по состоянию на 15 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1361 год полномасштабной войны составляют 1 157 400 человек.

Потери России в войне на 15 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 ноября потеряла:

личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек;

танков – 11 350 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед;

артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед;

РСЗО – 1 541 (+1) ед.;

средства ПВО – 1244 (+2) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед;

крылатые ракеты – 3 940 (+14) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 67 396 (+90) ед;

специальная техника – 3 998 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 15 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 419 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

91 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

