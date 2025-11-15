Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Наличный курс:

USD

42,13

42,03

EUR

49,13

48,95

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 15 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1361 год полномасштабной войны составляют 1 157 400 человек.

Потери России в войне на 15 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек;
  • танков – 11 350 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед;
  • артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед;
  • РСЗО – 1 541 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 1244 (+2) ед;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед;
  • крылатые ракеты – 3 940 (+14) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 396 (+90) ед;
  • специальная техника – 3 998 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 15 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 15 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 419 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 91 вражеский БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 15 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко