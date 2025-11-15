Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1361 добу повномасштабної війни становлять 1 157 400 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 листопада втратила:

особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб,;

танків – 11 350 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од.;

артилерійських систем – 34 443 (+20) од.;

РСЗВ – 1 541 (+1) од.;

засоби ППО – 1 244 (+2) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од.;

крилаті ракети – 3 940 (+14) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од.;

спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

91 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

