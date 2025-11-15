- Тип
Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1361 добу повномасштабної війни становлять 1 157 400 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб,;
- танків – 11 350 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од.;
- артилерійських систем – 34 443 (+20) од.;
- РСЗВ – 1 541 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 244 (+2) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од.;
- крилаті ракети – 3 940 (+14) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од.;
- спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 419 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 91 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
