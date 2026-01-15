Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1422-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 132 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли 63 авиационных удара, сбросили 154 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли для поражения 8087 дронов-камикадзе и произвели 3999 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Староукраинка, Рождественская, Долинка, Барвиновка, Любицкое, Железнодорожное, Таврическое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и шесть артиллерийских систем противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку российских захватчиков, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Волчанска, Зеленого и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков в сторону Петропавловки, Песчаного, Боровой.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Карповка, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закотного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Январь, Согласие и в сторону Ивановки и Нового Запорожья.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили две атаки врага в районе Приморского и в направлении Павловки.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько