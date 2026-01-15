Карта боевых действий в Украине на 15 января 2026 года

Продолжается 1422-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 132 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли 63 авиационных удара, сбросили 154 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли для поражения 8087 дронов-камикадзе и произвели 3999 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Староукраинка, Рождественская, Долинка, Барвиновка, Любицкое, Железнодорожное, Таврическое Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и шесть артиллерийских систем противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку российских захватчиков, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Волчанска, Зеленого и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков в сторону Петропавловки, Песчаного, Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Карповка, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закотного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Январь, Согласие и в сторону Ивановки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили две атаки врага в районе Приморского и в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

