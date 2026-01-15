Запланована подія 2

Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1422-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення.

Вчора загарбники завдали 63 авіаційних ударів, скинули 154 керованих авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Староукраїнка, Різдвянка, Долинка, Барвінівка, Любицьке, Залізничне, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника у районах Вовчанська, Зеленого та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 15 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько