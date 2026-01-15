- Тип
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1422 добу повномасштабної війни становлять 1 223 090 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 січня втратила:
- особового складу – близько 1 223 090 (+1 150) осіб;
- танків – 11 557 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23 904 (+2) од;
- артилерійських систем – 36 182 (+84) од;
- РСЗВ – 1 611 (+8) од;
- засоби ППО – 1 277 (+2) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929) од;
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 306 (+187) од;
- спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 61 ворожий БпЛА.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
