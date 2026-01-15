- Тип
Потери врага по состоянию на 15 января 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1422 сутки полномасштабной войны составляют 1223090 человек.
Потери России в войне на 15 января 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 января потеряла:
- личного состава – около 1 223 090 (+1 150) человек;
- танков – 11 557 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 23 904 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 36 182 (+84) ед;
- РСЗО – 1 611 (+8) ед;
- средства ПВО – 1277 (+2) ед;
- самолетов – 434 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 107 357 (+929) ед;
- крылатые ракеты – 4 163 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 74 306 (+187) ед;
- специальная техника – 4042 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 января
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА.
Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
