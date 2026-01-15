Потери врага по состоянию на 15 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1422 сутки полномасштабной войны составляют 1223090 человек.

Потери России в войне на 15 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 января потеряла:

личного состава – около 1 223 090 (+1 150) человек;

танков – 11 557 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 23 904 (+2) ед;

артиллерийских систем – 36 182 (+84) ед;

РСЗО – 1 611 (+8) ед;

средства ПВО – 1277 (+2) ед;

самолетов – 434 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 107 357 (+929) ед;

крылатые ракеты – 4 163 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 74 306 (+187) ед;

специальная техника – 4042 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

