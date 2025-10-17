Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1332-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 178 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 42 ракеты и 100 авиационных ударов, сбросив 206 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 4 553 обстрела, из них 118 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Степногорск Запорожской области; Казачье Херсонской области; Николая Николаевской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными аппаратами, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 29 управляемых бомб, совершил 228 обстрелов, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 15 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка и в направлении Куриловки и Боровой.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дерилово, Редкодуб, Торское, Колодец, Заречное и в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили четыре вражеских атаки. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь и в направлении Звановки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Полтавка и в направлении Константиновки, Степановки и Софиевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Дорожное, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Покровск, Зверевое, Котлино, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Филие Балагану.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 33 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Вороно, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Ореховском направлении противник совершил одно неудачное наступательное действие в районе Степного.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили три атаки оккупантов.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько