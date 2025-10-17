Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2025 года

Продолжается 1332-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 178 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 42 ракеты и 100 авиационных ударов, сбросив 206 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 4 553 обстрела, из них 118 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Степногорск Запорожской области; Казачье Херсонской области; Николая Николаевской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными аппаратами, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 29 управляемых бомб, совершил 228 обстрелов, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 15 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка и в направлении Куриловки и Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дерилово, Редкодуб, Торское, Колодец, Заречное и в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили четыре вражеских атаки. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Полтавка и в направлении Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Дорожное, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Покровск, Зверевое, Котлино, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Филие Балагану.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 33 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Вороно, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка.

На Ореховском направлении противник совершил одно неудачное наступательное действие в районе Степного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили три атаки оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

