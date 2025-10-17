- Тип
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 730 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1332 добу повномасштабної війни становлять 1 128 030 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1128030 (+730) осіб;
- танків – 11266 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23394 (+10) од;
- артилерійських систем – 33748 (+35) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1228 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588);
- крилаті ракети – 3864 (+5);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73);
- спеціальна техніка – 3978 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 288 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
