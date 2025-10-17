Втрати ворога станом на 17 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 730 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1332 добу повномасштабної війни становлять 1 128 030 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:

особового складу – близько 1128030 (+730) осіб ;

складу близько осіб танків – 11266 (+5) од;

од; бойових броньованих машин – 23394 (+10) од;

броньованих машин од; артилерійських систем – 33748 (+35) од;

систем од; РСЗВ – 1520 (+0) од;

од; засоби ППО – 1228 (+1) од;

ППО од; літаків – 427 (+0) од;

од; гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно - тактичного рівня – 71025 (+588);

оперативно тактичного рівня крилаті ракети – 3864 (+5);

ракети кораблі / катери – 28 (+0);

катери підводні човни – 1 (+0);

човни автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73);

техніка та автоцистерни спеціальна техніка – 3978 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 288 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

