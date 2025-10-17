Потери врага по состоянию на 17 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1332 сутки полномасштабной войны составляют 1 128 030 человек.

Потери России в войне на 17 октября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 октября потеряла:

личного состава – близко 1128030 (+730) человек ;

состава близко человек танков – 11266 (+5) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23394 (+10) ед;

бронированных машин ед; артиллерийских систем – 33748 (+35) ед;

систем ед; РСЗО – 1520 (+0) ед;

ед; средства ПВО – 1228 (+1) ед;

ПВО ед; самолетов – 427 (+0) ед;

ед; вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно - тактического уровня – 71025 (+588);

оперативно тактического уровня крылатые ракеты – 3864 (+5);

ракеты корабли / катера – 28 (+0);

катера подводные лодки – 1 (+0);

лодки автомобильная техника и автоцистерны – 64541 (+73);

техника и автоцистерны специальная техника – 3978 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 17 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 288 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 35 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

