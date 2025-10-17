Запланована подія 2

Читати українською

Потери врага по состоянию на 17 октября 2025 – Генштаб ВСУ

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1332 сутки полномасштабной войны составляют 1 128 030 человек.

Потери России в войне на 17 октября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 октября потеряла:

  • личного   состава   близко   1128030 (+730) человек ;
  • танков   – 11266 (+5) ед;
  • боевых   бронированных   машин   – 23394 (+10) ед;
  • артиллерийских   систем   – 33748 (+35) ед;
  • РСЗО   – 1520 (+0) ед;
  • средства   ПВО   – 1228 (+1)   ед;
  • самолетов   – 427 (+0) ед;
  • вертолетов   – 346 (+0);
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   – 71025 (+588);
  • крылатые   ракеты   – 3864 (+5);
  • корабли   / катера   – 28 (+0);
  • подводные   лодки   – 1 (+0);
  • автомобильная   техника   и автоцистерны   – 64541 (+73);
  • специальная техника – 3978 (+1).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 17 октября 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 17 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 288 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 35 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 17 октября 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько