Потери врага по состоянию на 17 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1332 сутки полномасштабной войны составляют 1 128 030 человек.
Потери России в войне на 17 октября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 октября потеряла:
- личного состава – близко 1128030 (+730) человек ;
- танков – 11266 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23394 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 33748 (+35) ед;
- РСЗО – 1520 (+0) ед;
- средства ПВО – 1228 (+1) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 71025 (+588);
- крылатые ракеты – 3864 (+5);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 64541 (+73);
- специальная техника – 3978 (+1).
Пораженные воздушные цели врага на 17 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 288 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 35 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
