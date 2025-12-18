Запланована подія 2

Война
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1394-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и произвели 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пункт управления и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг совершил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Одрадно, Довгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяне, Колодец, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Славянском направлении в районах Серебрянки, Северска, Звановки и Переездного – противник пять раз атаковал позиции наших войск.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Краматорском направлении боевых столкновения не зафиксировано.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное и Новонаполковки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

В Александровском направлении враг девять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавнов.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

на   Волынском и Полесском направлениях   признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько