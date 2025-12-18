Карта боевых действий в Украине на 18 декабря 2025 года

Продолжается 1394-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и произвели 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пункт управления и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг совершил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Одрадно, Довгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяне, Колодец, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

На Славянском направлении в районах Серебрянки, Северска, Звановки и Переездного – противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении боевых столкновения не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное и Новонаполковки.

В Александровском направлении враг девять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья.

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавнов.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

