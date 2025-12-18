- Тип
Втрати ворога станом на 18 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1394 добу повномасштабної війни становлять 1 193 300 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб;
- танків – 11 432 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од;
- артилерійських систем – 35 232 (+27) од;
- РСЗВ – 1 573 (+2) од;
- засоби ППО – 1 263 (+1) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од;
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од;
- спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 63 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
