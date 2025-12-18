Втрати ворога станом на 18 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1394 добу повномасштабної війни становлять 1 193 300 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 грудня втратила:

особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб;

танків – 11 432 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од;

артилерійських систем – 35 232 (+27) од;

РСЗВ – 1 573 (+2) од;

засоби ППО – 1 263 (+1) од;

літаків – 432 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од;

крилаті ракети – 4 073 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од;

спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 63 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.