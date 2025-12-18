- Тип
Потери врага по состоянию на 18 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1394 сутки полномасштабной войны составляют 1 193 300 человек.
Потери России в войне на 18 декабря 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 193 300 (950) человек;
- танков – 11 432 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23 758 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 35 232 (+27) ед;
- РСЗО – 1 573 (+2) ед;
- средства ПВО – 1263 (+1) ед;
- самолетов – 432 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 716 (+330) ед;
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 480 (+119) ед;
- специальная техника – 4027 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 18 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 63 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
