Потери врага по состоянию на 18 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1394 сутки полномасштабной войны составляют 1 193 300 человек.

Потери России в войне на 18 декабря 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 декабря потеряла:

личного состава – около 1 193 300 (950) человек;

танков – 11 432 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23 758 (+0) ед;

артиллерийских систем – 35 232 (+27) ед;

РСЗО – 1 573 (+2) ед;

средства ПВО – 1263 (+1) ед;

самолетов – 432 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 716 (+330) ед;

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 70 480 (+119) ед;

специальная техника – 4027 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 18 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 63 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

