Карта боевых действий в Украине на 18 октября 2025 года

Продолжается 1333-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 октября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме того, привлекли для поражения 6024 дрона-камикадзе и произвели 4941 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов управляемыми бомбами по населенному пункту Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло два боевых столкновения. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, а также совершил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции наших подразделений близ Волчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное.

На Купянском направлении в сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровой Яр.

На Славянском направлении в районах Переездного, Григоровки, Дроновки и Ямполя противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах Торецкого, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Молодецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январь, Новониколаевка, Новогригоровка, Веселое, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

В Ореховском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск и Степное.

В Приднепровском направлении враг однажды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

