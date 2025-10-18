Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1333 добу повномасштабної війни становлять 1 129 180  осіб.

Втрати Росії у війні на 18 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб;
  • танків – 11267 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23396 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33789 (+41) од;
  • РСЗВ – 1522 (+2) од;
  • засоби ППО – 1228 (+0) од;
  • літаків – 428 (+1) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498);
  • крилаті ракети – 3864 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131);
  • спеціальна техніка – 3980 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 288 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
  • зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко