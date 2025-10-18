Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1333 добу повномасштабної війни становлять 1 129 180 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 жовтня втратила:

особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб;

танків – 11267 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23396 (+2) од;

артилерійських систем – 33789 (+41) од;

РСЗВ – 1522 (+2) од;

засоби ППО – 1228 (+0) од;

літаків – 428 (+1) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498);

крилаті ракети – 3864 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131);

спеціальна техніка – 3980 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 288 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

