Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1333 добу повномасштабної війни становлять 1 129 180 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб;
- танків – 11267 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23396 (+2) од;
- артилерійських систем – 33789 (+41) од;
- РСЗВ – 1522 (+2) од;
- засоби ППО – 1228 (+0) од;
- літаків – 428 (+1) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498);
- крилаті ракети – 3864 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131);
- спеціальна техніка – 3980 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 288 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
