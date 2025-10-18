Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,78

41,68

EUR

49,00

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1333-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року
Мапа бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя противник сім разів атакував позиції наших військ.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Торецького, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Степногірськ та Степове.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко