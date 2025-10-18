Потери врага по состоянию на 18 октября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1333 сутки полномасштабной войны составляют 1 129 180 человек.

Потери России в войне на 18 октября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 октября потеряла:

личного состава – около 1129180 (+1150) человек;

танков – 11267 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23396 (+2) ед;

артиллерийских систем – 33789 (+41) ед;

РСЗО – 1522 (+2) ед;

средства ПВО – 1228 (+0) ед;

самолетов – 428 (+1) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71523 (+498);

крылатые ракеты – 3864 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 64672 (+131);

специальная техника – 3980 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 18 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 288 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 136 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны;

зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.