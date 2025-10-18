- Тип
Потери врага по состоянию на 18 октября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1333 сутки полномасштабной войны составляют 1 129 180 человек.
Потери России в войне на 18 октября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 октября потеряла:
- личного состава – около 1129180 (+1150) человек;
- танков – 11267 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23396 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 33789 (+41) ед;
- РСЗО – 1522 (+2) ед;
- средства ПВО – 1228 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+1) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71523 (+498);
- крылатые ракеты – 3864 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 64672 (+131);
- специальная техника – 3980 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 18 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 288 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 136 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны;
- зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
