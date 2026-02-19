Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1457-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2026 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и осуществил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности неподалеку Орестополя, Покровского, Подгавриловки, Верхней Терсы, Сергеевки, Гуляйпольского, Воздвижовки, Копанов, Терсянки, Орехова, Зорницы и Барвиновки.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и орудие противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновений, противник совершил 139 обстрелов, из которых 11 — с применением РСЗО. Также нанес два авиаудара с применением пяти КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Вильча, Фиголовка, Зеленое и Зарубинка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу обону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Дробышево, Ставки и Заречное.

На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Закотное, Резниковка, Платоновка и Пазено.

На Краматорском направлении, по уточненной информации, враг семь раз атаковал в районах Бондарного, Федоровки и Временного Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русиного Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки, Новопавловки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Уютное, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодежское, Новоподгородное, Белицкое и Дачное.

На Александровском направлении противник атаковал десять раз. Пытался продвинуться в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья, Сосновки и Согласия.

На Гуляйпольском направлении произошло 49 атак оккупантов — в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении агрессор проводил четыре атаки в направлениях Малой Токмачки, Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько