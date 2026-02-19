Втрати ворога станом на 19 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 830 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1457 добу повномасштабної війни становлять 1 256 910 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 лютого втратила:

особового складу — близько 1 256 910 (+830) осіб

танків — 11 682 (+1) од.

бойових броньованих машин — 24 054 (+3) од.

артилерійських систем — 37 384 (+21) од.

РСЗВ — 1 649 (+1) од.

засобів ППО — 1 302 (+0) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 330 (+406) од.

крилатих ракет — 4 314 (+0) од.

кораблів / катерів — 29 (+0) од.

підводних човнів — 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 79 036 (+117) од.

спеціальної техніки — 4 072 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.