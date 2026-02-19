Потери врага по состоянию на 19 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1457 сутки полномасштабной войны составляют 1 256 910 человек.

Потери России в войне на 19 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 февраля потеряла:

личного состава - около 1 256 910 (+830) человек

танков - 11 682 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 24 054 (+3) ед.

артиллерийских систем - 37 384 (+21) ед.

РСЗО - 1 649 (+1) ед.

средств ПВО - 1 302 (+0) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 138 330 (+406) ед.

крылатых ракет - 4 314 (+0) ед.

кораблей/катеров - 29 (+0) ед.

подводных лодок - 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 79 036 (+117) ед.

специальной техники - 4 072 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 29 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

