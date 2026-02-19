- Тип
Потери врага по состоянию на 19 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 830 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1457 сутки полномасштабной войны составляют 1 256 910 человек.
Потери России в войне на 19 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 февраля потеряла:
- личного состава - около 1 256 910 (+830) человек
- танков - 11 682 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 24 054 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 37 384 (+21) ед.
- РСЗО - 1 649 (+1) ед.
- средств ПВО - 1 302 (+0) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 138 330 (+406) ед.
- крылатых ракет - 4 314 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 29 (+0) ед.
- подводных лодок - 2 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 79 036 (+117) ед.
- специальной техники - 4 072 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 29 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ударных БПЛА на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
