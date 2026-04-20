Карта боевых действий в Украине на 20 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1517-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ   за прошедшие сутки произошло 206 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 253 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 7767 дронов-камикадзе и осуществил 2916 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области; Воздвиженская, Гуляйпольское, Любицкое, Никольское, Долинка, Волшебное, Копани Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях нанес два авиационных удара, применив семь управляемых бомб, совершил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Старица, Волчанск, Вильча и в направлении Бочкового.

На Купянском направлении Силы обороны успешно остановили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Куриловка, Колесниковка, Кившаровка, Боровская Андреевка и Радьковка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Кармазиновка, Грековка, Дробышево, Лиман и в направлении населенных пунктов Шейковка и Твердохлебово.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки кафиров продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Голубовка и Никифоровка.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки, Александро-Шультиного, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Дорожное, Покровск, Котлино, Уютное, Удачное, Муравко, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал в направлении Новоалександровки, Васильевки.

На Александровском направлении противник четырежды атаковал в районах населенных пунктов Александроград и Январское.

На Гуляйпольском направлении произошло 33 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Зеленое, Святопетровка, Цветково, Железнодорожное, Прилуки, Елена Константиновка и в направлении населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горкое.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг дважды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Павловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак вблизи острова Белогорды и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько