Втрати ворога станом на 20 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1517 добу повномасштабної війни становлять 1 319 270 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 квітня втратила:

особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб

танків – 11 884 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 422 (+2) од.

артилерійських систем – 40 396 (+72) од.

РСЗВ – 1 748 (+0) од.

засоби ППО – 1 350 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427) од.

крилаті ракети – 4 549 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 90 571 (+174) од.

спеціальна техніка – 4 132 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

