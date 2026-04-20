Війна
Новини
Втрати ворога станом на 20 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, дрон
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1517 добу повномасштабної війни становлять 1 319 270 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 319 270 (+1 050) осіб
  • танків – 11 884 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 422 (+2) од.
  • артилерійських систем – 40 396 (+72) од.
  • РСЗВ – 1 748 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 350 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 571 (+174) од.
  • спеціальна техніка – 4 132 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько