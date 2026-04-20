- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 20 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1517 сутки полномасштабной войны составляют 1 319 270 человек.
Потери России в войне на 20 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 319 270 (+1 050) человек
- танков – 11 884 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 422 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 40 396 (+72) ед.
- РСЗО – 1 748 (+0) ед.
- средства ПВО – 1350 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 248 558 (+1 427) ед.
- крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 90 571 (+174) ед.
- специальная техника – 4 132 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 113 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
