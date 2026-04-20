Потери врага по состоянию на 20 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1517 сутки полномасштабной войны составляют 1 319 270 человек.

Потери России в войне на 20 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 апреля потеряла:

личного состава – около 1 319 270 (+1 050) человек

танков – 11 884 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 422 (+2) ед.

артиллерийских систем – 40 396 (+72) ед.

РСЗО – 1 748 (+0) ед.

средства ПВО – 1350 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 248 558 (+1 427) ед.

крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 90 571 (+174) ед.

специальная техника – 4 132 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 113 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

