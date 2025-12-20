Запланована подія 2

Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1396-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 декабря 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты. Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и произвели 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвиженка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад хранения военной техники, два пункта управления и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка и сторону населенного пункта Избицкое.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Купянском направлении в сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Петропавловки, Купянска, Богуславки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Шандриголово и в сторону Дробышева, Ставков, Нового Мира, Дружелюбовки, Лимана.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Краматорском направлении боестолкновения не зафиксированы.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Новопавловки, Иванополья, Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Зверево, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгородного, Нового Шахматного, Светлого, Гришиного, Новопавловки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

В Александровском направлении враг десять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Привольное, Согласие и в сторону Рыбного, Александрограда, Нового Запорожья.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг четырнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Ореховском направлении противник дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в Приморском районе и Плавнях.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 20 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко