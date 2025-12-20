Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1396-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та задіявши 4 ракети. Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Підгаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад зберігання військової техніки, два пункти управління та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 106 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік населеного пункту Ізбицьке.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Петропавлівки, Куп’янська, Богуславки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Шандриголове та у бік Дробишевого, Ставків, Нового Миру, Дружелюбівки, Лиману.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік Рибного, Олександрограда, Нового Запоріжжя.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог чотирнадцять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Добропілля.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник двічі марно намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського та Плавнів.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 20 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко