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Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1608-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 222 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10 761 дрон-камикадзе и произвел 3116 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления БПЛА, одну пушку, два состава МТЗ и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес трех авиаударов, сбросил восемь авиабомб, совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки и в районах Лимана, Старицы и Прилепки.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новомихайловки, Дробышево, Новоселовки, Грековки и в сторону Шейковки, Ставков, Лимана и Озерного.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Павловки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Удачное, Филиал, Гришино и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Мирное, Белицкое, Светлое, Новопавловка, Шевченко, Новоподгородное.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку в районе Железнодорожного и в сторону Доброполья, Цветочного, Воздвижовки, Горького.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько