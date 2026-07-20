Карта боевых действий в Украине на 20 июля 2026 года

Продолжается 1608-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 222 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10 761 дрон-камикадзе и произвел 3116 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы, пять пунктов управления БПЛА, одну пушку, два состава МТЗ и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес трех авиаударов, сбросил восемь авиабомб, совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки и в районах Лимана, Старицы и Прилепки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении противник 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новомихайловки, Дробышево, Новоселовки, Грековки и в сторону Шейковки, Ставков, Лимана и Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Павловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Удачное, Филиал, Гришино и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Мирное, Белицкое, Светлое, Новопавловка, Шевченко, Новоподгородное.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку в районе Железнодорожного и в сторону Доброполья, Цветочного, Воздвижовки, Горького.

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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