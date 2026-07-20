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Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1608-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 761 дрон-камікадзе та здійснив 3116 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління БпЛА, одну гармату, два склади МТЗ та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці й Приліпки.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Новомихайлівки, Дробишевого, Новоселівки, Греківки та у бік Шийківки, Ставків, Лиману й Озерного.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі Никифорівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Павлівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Удачне, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Мирне, Білицьке, Світле, Новопавлівка, Шевченко, Новопідгородне.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку в районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки, Гіркого.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько